В медучреждении приводят в порядок неврологическое и урологическое отделения Фото: admkrai.krasnodar.ru

В больнице Кавказского района Кубани ведут капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В медучреждении приводят в порядок неврологическое и урологическое отделения. Специалисты выполнили демонтаж покрытия стен и пола, дверей. В настоящее время строители меняют электропроводку.

Уточняется, что на время капремонта пациентов переведи в другие отделения лечебного корпуса.

– За каждым заболевшим закреплены специалисты. Поэтому проведение ремонтных работ не влияет на качество оказываемых медицинских услуг, – отметила главврач Эльбина Цорионова.

Кроме того, в 2022 году в Кавказском районе по нацпроекту «Здравоохранение» отремонтировали поликлинику. Сейчас в муниципалитете возводят новую детскую поликлинику. Медучреждение рассчитано на 250 посещений в смену.