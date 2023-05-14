Насосная станция в многоквартирном доме Краснодара будет отремонтирована

Жители многоэтажки остались без воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В многоквартирном доме по улице Школьной, 5 краевого центра вышла из строя канализационная насосная установка. Чтобы избежать подтопления, товарищество собственников жилья приняло решение об отключении воды в доме.

- Решением проблемы активно занимаются сотрудники краснодарского водоканала и муниципального Департамента городского. Уже подобрано насосное оборудование, оно будет установлено в течение дня, - сообщили в МЦУ Краснодара.

Также проведены все необходимые пуско-наладочные работы на станции управления.