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НовостиОбщество14 мая 2023 13:57

Насосная станция в многоквартирном доме Краснодара будет отремонтирована

Жители многоэтажки пожаловались на неисправную канализацию
Евгения ХАЛИКОВА
Жители многоэтажки остались без воды.

Жители многоэтажки остались без воды.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В многоквартирном доме по улице Школьной, 5 краевого центра вышла из строя канализационная насосная установка. Чтобы избежать подтопления, товарищество собственников жилья приняло решение об отключении воды в доме.

- Решением проблемы активно занимаются сотрудники краснодарского водоканала и муниципального Департамента городского. Уже подобрано насосное оборудование, оно будет установлено в течение дня, - сообщили в МЦУ Краснодара.

Также проведены все необходимые пуско-наладочные работы на станции управления.