Неделя профилактики повышения артериального давления пройдет на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Неделя профилактики повышения артериального давления пройдет на Кубани. Профильные мероприятия организуют во всех муниципалитетах края с 15 по 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, 15 мая запланирован выезд специалистов в Щербиновский район в рамках проекта «Кубань против рака». 15 и 19 мая комплекс «Маршрут здоровья» остановится в Краснодаре. В Апшеронском районе с 16 по 18 мая состоится выезд специалистов ККБ №1 в рамках проекта «Диспансеризация». В эти же дни комплекс «Маршрут здоровья» будет работать в аэропорту Краснодара.

17 мая организуют работу школы здоровья на тему профилактики факторов риска развития артериальной гипертонии. 18 мая состоится физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро», профилактический проект «ПРОдиабет» в Белореченском районе, акция «Кубань – край долгожителей» в Отрадненском районе. А в поликлиническом отделении Апшеронской районной больницы 20 мая пройдет «День здоровья».

В 2022 году в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на Кубани закупили 23 единицы медоборудования. В 2023 году в крае закупят еще 10 единиц оборудования.