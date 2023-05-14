На Кубани в аварии пострадали четыре человека, в том числе две несовершеннолетние девушки

Компания молодых людей пострадали в аварии. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На трассе «Новороссийск-Керчь» произошла авария с четырьмя пострадавшими. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением авто и его вынесло с дороги.

- Авария произошла 14 мая примерно в 16.00. Житель Анапы, управляя автомобилем допустил наезд на дерево, - уточнили в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и три пассажира легкового автомобиля, в том числе две 17-летние девушки. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Новороссийска с травмами различной степени тяжести.