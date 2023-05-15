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НовостиСпорт15 мая 2023 4:58

Боксер из Краснодара Муслим Гаджимагомедов стал двукратным чемпионом мира

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в этом году прошел в Ташкенте
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krdru

Фото: krdru

В Ташкенте прошел чемпионат мира по боксу. Лучшим стал спортсмен из Краснодара.

- Золото в весовой категории до 92 килограмм завоевал представитель краснодарской спортивной школы олимпийского резерва № 9 Муслим Гаджимагомедов, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В финале Муслим победил серебряного призера чемпионата мира - 2021 итальянца Аззиса Аббеса Мухийдина.

Теперь Муслим Гаджимагомедов двукратный чемпион мира. Впервые этот титул он завоевал в 2019 году на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге.