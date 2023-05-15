На Кубани стартовал набор в школу молодого предпринимателя

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани принимают заявки на пятый поток обучения в школе молодого предпринимателя. Зарегистрироваться можно до 9 июня на сайте Центра «Мой бизнес».

- Школа помогает открыть собственное дело или развить и масштабировать уже действующий бизнес. Сегодня вся страна работает над импортозамещением, мы поддерживаем новые проекты и делаем ставку на молодежь, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

За два года школу молодого предпринимателя прошли шесть тысяч человек. Получить новые знания может любой желающий от 18 до 35 лет. Лучшим дают льготные займы до 5 млн рублей по ставке от 0,1% годовых.