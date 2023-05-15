В Краснодаре пешеход попал под трамвай и выжил

Фото: kttukrd

В Краснодаре утром 15 мая пешеход попал под трамвай. Движение вагонов временно направили по другому маршруту.

- Сегодня в 7:46 на перекрестке улиц Стасова и Новой трамвай № 22 сбил пешехода, который перебегал трамвайный путь в неположенном месте. На место вызваны медики, бригада скорой технической помощи КТТУ, полиция. Пешеход жив, находится в сознании, передан бригаде медиков, - сообщили в МЦУ Краснодара.

В настоящее время трамвайные маршруты № 6 и 22 временно запущены через улицу Димитрова.