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НовостиПроисшествия15 мая 2023 5:31

В Краснодаре пешеход попал под трамвай и выжил

Движение вагонов временно изменили из-за ДТП
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: kttukrd

Фото: kttukrd

В Краснодаре утром 15 мая пешеход попал под трамвай. Движение вагонов временно направили по другому маршруту.

- Сегодня в 7:46 на перекрестке улиц Стасова и Новой трамвай № 22 сбил пешехода, который перебегал трамвайный путь в неположенном месте. На место вызваны медики, бригада скорой технической помощи КТТУ, полиция. Пешеход жив, находится в сознании, передан бригаде медиков, - сообщили в МЦУ Краснодара.

В настоящее время трамвайные маршруты № 6 и 22 временно запущены через улицу Димитрова.