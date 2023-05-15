В Сочи выявили 167 незаконных рекламных щитов за апрель

Сотрудниками Департамента архитектуры и градостроительства было направлено собственникам 119 предписаний о демонтаже.

В Сочи на постоянной основе проводят рейды и проверяют районы на наличие незаконных рекламных щитов. Только за апрель было выявлено 167 подобных конструкций.

- Сотрудниками Департамента архитектуры и градостроительства было направлено собственникам 119 предписаний о демонтаже. По 48 фактам инициирована процедура по выдаче предписаний, - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, за апрель администрация демонтировала 33 рекламных щита. Замечания собственникам сделали в мае, но они не предприняли никаких действий.