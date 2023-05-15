Архитектурная выставка откроется в художественном музее Сочи 16 мая

Все посетители смогут увидеть первозданный вид некоторых объектов Сочи-Мацесты.

В художественном музее Сочи откроет новая архитектурная выставка. Здесь будут представлены здания 20-го века. Все посетители смогут увидеть первозданный вид некоторых объектов Сочи-Мацесты.

К слову, экспозиция будет разделена на три главы. В первой посетителям расскажут, как началось строительство нового Сочи во время авангарда. Тогда в домах курорта начали использовать свободные планировки, ленточное остекление и так далее.

Во втором зале покажут здания, возведенные с 1930 по 1980 год. В это время эстетика стекла и бетона пришла на смену ордеру.

- Третью главу посвятили тому, как архитектор Назим Несис трудился над образом города, как на курорте появлялись досуговые центры, транспортная инфраструктура, кафе и другие объекты архитектуры, - рассказали в пресс-службе музея.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, выставка будет проходить с 16 мая по 4 июня.