В Динском районе из-за пожара из многоэтажки эвакуировали 20 человек

Причины пожара выясняются

Утром 15 мая в поселке Южном Динского района произошел пожар в многоэтажке. Жильцов пришлось эвакуировать.

- Возгорание произошло в 05:34 на улице Войсковой. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В 06:19 объявили о полной ликвидации огня, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Во время пожара из многоэтажки спасли пять человек, эвакуировали 20. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.