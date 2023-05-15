Зимнему театру Сочи исполнилось 85 лет

Зимний театр будут реставрировать.

15 мая юбилей архитектурного и культурного символа Сочи – Зимнего театра. Он проектировался с основным посылом: на курорте отдыхает вся страна, значит, в нем должны выступать лучшие коллективы со всей страны.

Ежегодно в Зимнем проходит более 400 мероприятий, их зрителями становятся сотни тысяч человек. Афиша расписана до конца года, и уже сейчас наполняется культурными событиями 2024-й год. Сегодня же, как и 85 лет назад, на главной сценической площадке курорта на праздничном концерте будет звучать опера.

- Сейчас мы готовим Зимний к комплексной реставрации. Площадка обязательно сохранит свой исторический облик и будет радовать яркими событиями, громкими премьерами еще не одно поколение зрителей. От всего сердца поздравляю коллектив Сочинского концертно-филармонического объединения. Всех жителей города с этим событием. Желаю театру процветания и успеха. Всем его зрителям – прекрасных культурных впечатлений, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.