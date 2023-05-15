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НовостиОбщество15 мая 2023 6:51

Тренер ФК «Ростов» сообщил, что игра с «Сочи» была не самая лучшая в сезоне

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сочинской команды
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Единственный гол забил игрок сочинской команды Тимофей Шипунов на 89 минуте.

Единственный гол забил игрок сочинской команды Тимофей Шипунов на 89 минуте.

Фото: Игорь ГЛАЗКО

В Сочи прошел матч между местной командой и «Ростовом». По итогам встречи хозяева поля обыграли госте-й минуте.

Тренер «Ростова» Валерий Карпин дал интервью МАТЧ и сообщил, что

это была не лучшая игра его команды в этом сезоне.

- В первом тайме особенно, во втором уже было получше, где-то даже на чужой половине поля побольше находились, но в конце ошибку совершили, поэтому и не увезли очки, - сообщил Валерий Карпин.

По словам главного тренера, команда просто не выбила мяч. А силы и эмоции здесь ни при чем.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, 21 мая ФК «Ростов» сыграет с «Краснодаром», а «Сочи» 22 мая встретится с «ПАРИ НН».