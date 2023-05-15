Тренер ФК «Ростов» сообщил, что игра с «Сочи» была не самая лучшая в сезоне

Единственный гол забил игрок сочинской команды Тимофей Шипунов на 89 минуте.
Фото: Игорь ГЛАЗКО
В Сочи прошел матч между местной командой и «Ростовом». По итогам встречи хозяева поля обыграли госте-й минуте.
Тренер «Ростова» Валерий Карпин дал интервью МАТЧ и сообщил, что
это была не лучшая игра его команды в этом сезоне.
- В первом тайме особенно, во втором уже было получше, где-то даже на чужой половине поля побольше находились, но в конце ошибку совершили, поэтому и не увезли очки, - сообщил Валерий Карпин.
По словам главного тренера, команда просто не выбила мяч. А силы и эмоции здесь ни при чем.
Как удалось узнать “КП” - Кубань”, 21 мая ФК «Ростов» сыграет с «Краснодаром», а «Сочи» 22 мая встретится с «ПАРИ НН».