Тренер ФК «Ростов» сообщил, что игра с «Сочи» была не самая лучшая в сезоне

Единственный гол забил игрок сочинской команды Тимофей Шипунов на 89 минуте. Фото: Игорь ГЛАЗКО

В Сочи прошел матч между местной командой и «Ростовом». По итогам встречи хозяева поля обыграли госте-й минуте.

Тренер «Ростова» Валерий Карпин дал интервью МАТЧ и сообщил, что

это была не лучшая игра его команды в этом сезоне.

- В первом тайме особенно, во втором уже было получше, где-то даже на чужой половине поля побольше находились, но в конце ошибку совершили, поэтому и не увезли очки, - сообщил Валерий Карпин.

По словам главного тренера, команда просто не выбила мяч. А силы и эмоции здесь ни при чем.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, 21 мая ФК «Ростов» сыграет с «Краснодаром», а «Сочи» 22 мая встретится с «ПАРИ НН».