Краснодарский край занял восьмое место среди регионов страны по развитию в 2022 году

Краснодарский край занял вошел в десятку регионов России по развитию в 2022 году

Краснодарский край вошел в десятку регионов России по развитию в 2022 году. Регион занял восьмую строчку рейтинга, опубликованного «РИА Новости».

В исследовании эксперты учитывали социально-экономическое положение регионов. В частности, рассматривались объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета, показатели социальной сферы - отношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни и другие.

Так, по итогам 2022 года Краснодарский край набрал в интегральном рейтинге 67,148 балла. В 2021 году этот же показатель достигал 67,102 балла.

Первые строчки рейтинга заняли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Регионы набрали более 80 баллов. А аутсайдерами признаны Тыва, Калмыкия и Еврейская автономная область.

Адыгея по результатам исследования находится на 71-й позиции. Регион набрал 29,083 балла, что на 0,432 балла меньше показателя 2021 года. Ранее республика занимала 68-е место.