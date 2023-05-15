Мэр Краснодара поручил проверить готовность школ к сдаче госэкзаменов

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В школах Краснодара активно готовятся к проведению ЕГЭ и ОГЭ. Мэр города поручил проверить школы перед госэкзаменами.

- До экзаменов осталось несколько дней. Мы должны быть готовы ко всем внештатным ситуациям, оправданий не может быть, - сказал глава Краснодара Евгений Наумов.

При проверке школ осмотрят и электроподстанции, чтобы не было перебоев с электричеством. А также еще раз объяснят всем участникам проведения экзамена основы техники безопасности.

Последний звонок в Краснодаре запланировал на 23 мая. А первый экзамен у девятых классов состоится 24-го числа. Выпускники одиннадцатых классов отправятся на экзамен 26 мая.

ОГЭ пройдет в Краснодаре в 77 школах, а ЕГЭ состоится в 27 школах города.