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НовостиОбщество15 мая 2023 8:38

Жители поселка Кудепста в Сочи остались без воды из-за оползня

Вода поступит в дома к обеду 16 мая
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Оперштаб контролирует ход работ по восстановлению водовода.

Оперштаб контролирует ход работ по восстановлению водовода.

В поселке Кудепста в Сочи оползень повредил магистральный водовод. Образовалось два прорыва. Оперштаб контролирует ход работ по восстановлению водовода.

- Первый прорыв устранили в течение нескольких часов. Ликвидация второго осложняется движением грунта, а также близким расположением к высоковольтным линиям, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, прорыв ликвидируют 10 человек и три единицы спецтехники. Жители поселка Кудепста остались без благ цивилизации до 16 мая. К слову, к домам организовали подвоз питьевой воды.