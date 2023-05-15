В Геленджике опровергли факт браконьерства на санаторном пляже

Информацию проверили правоохранители

В Архипо-Осиповке местный житель пожаловался на то, что на санаторном пляже неизвестный незаконно ловит рыбу. Силовики провели проверку и опровергли факт браконьерства.

- Информация была направлена в отдел сельского хозяйства администрации Геленджика, где по данному факту оперативно связались с ФСБ. Оказалось, что на добычу рыбы было получено официальное разрешение, выданное Азово-Черноморским территориальным управлением. Для этого использовался донный ставной невод, - сообщили в МЦУ Геленджика.

В мэрии пояснили, что устанавливать оборудование ближе чем 500 метров от устья реки Вулан можно, поскольку на данный период центральный пляж Архипо-Осиповки не является местом массового скопления людей. Сейчас пляж закрыт, купание в море запрещено до 1 июня.

Специалисты добавили, что если предположить возможность нарушения запрета на купание, то данная конструкция установлена на той глубине, где отсутствует причинение вреда жизни и здоровью человека.