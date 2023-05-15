На Кубани за сутки выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у двоих детей, самому младшему из которых один год. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено семь положительных результатов, в Сочи и Ейском районе – по два. По одному пациенту прибавилось в Армавире, Новороссийске, Калининском, Ленинградском, Тбилисском и Успенском муниципалитетах.

За сутки в крае с выздоровлением выписали 21 пациента.

– На амбулаторном лечении 188 человек, в стационарах – 112 человек, – уточнили в регионально минздраве.