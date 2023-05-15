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НовостиОбщество15 мая 2023 9:32

Митрополит Григорий освятил закладной камень нового кафедрального собора в Армавире

Новый собор вместит до двух тысяч человек
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: mitropoliakuban.ru

Фото: mitropoliakuban.ru

В Армавире возводят новый собор. Закладной камень храма приехал освятить митрополит Григорий.

- Праздничная Божественная литургия в пятую неделю по Пасхе была совершена в Свято-Никольском кафедральном соборе 14 мая. Затем митрополит Григорий совершил чин освящения закладного камня и Креста на месте строительства будущего кафедрального собора Армавирской епархии, - сообщили в пресс-службе Армавирской епархии.

Новый собор будет двухэтажным и вместит до двух тысяч человек. На здание установят пять куполов. Кафедральный собор будет шестипрестольным, престол верхнего храма будет освящен в честь Воскресения Христова.