Митрополит Григорий освятил закладной камень нового кафедрального собора в Армавире

Фото: mitropoliakuban.ru

В Армавире возводят новый собор. Закладной камень храма приехал освятить митрополит Григорий.

- Праздничная Божественная литургия в пятую неделю по Пасхе была совершена в Свято-Никольском кафедральном соборе 14 мая. Затем митрополит Григорий совершил чин освящения закладного камня и Креста на месте строительства будущего кафедрального собора Армавирской епархии, - сообщили в пресс-службе Армавирской епархии.

Новый собор будет двухэтажным и вместит до двух тысяч человек. На здание установят пять куполов. Кафедральный собор будет шестипрестольным, престол верхнего храма будет освящен в честь Воскресения Христова.