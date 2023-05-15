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НовостиСпорт15 мая 2023 9:34

Юношеская команда по баскетболу из Краснодара победила на первенстве России

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Кубанские спортсмены демонстрируют стабильные и высокие результаты на соревнованиях всех уровней.

Кубанские спортсмены демонстрируют стабильные и высокие результаты на соревнованиях всех уровней.

Юношеская команда по баскетболу из Краснодара заняла первое место на первенстве России. К слову, соревнования проходили в Санкт-Петербурге.

- Кубанские спортсмены демонстрируют стабильные и высокие результаты на соревнованиях всех уровней. Более 20 человек из Краснодарского края входят в состав сборной России по баскетболу, - заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в состав команды на первенство России вошли спортсмены из резерва баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».