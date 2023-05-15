Путь к мечте начинается в «Орленке»

Ребята изучат истории жизни людей, внесших большой вклад в развитие страны, попробуют себя в роли лидера, научатся работать в команде, создадут социально значимые проекты.

В «Орленок» на смену «Путь к мечте» приехали 400 подростков в возрасте 11-16 лет из Москвы и Московской области. Это талантливые дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проявившие себя в разных видах деятельности.

В рамках программы ребята научатся эффективно работать в команде, получат прикладные навыки различной направленности: творческой, технической, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной.

- ”Орленок” открывает детям широкие возможности для развития: изобразительное, музыкальное и театральное творчество, декоративно-прикладное искусство, хореография, спорт, наука… Каждый ребенок может найти здесь дело по душе, попробовать себя в новом направлении, научиться работать в команде, получить навыки проектной деятельности. Рядом с ребятами всегда профессиональные взрослые – наставники, готовые в любую минуту поддержать ребенка в решении его вопросов или проблем, – отметил директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

Программа «Путь к мечте» включает три этапа. В рамках модуля «Время изучать» подростки расширят знания о культурном наследии России, а также узнают о возможностях, которые открывает перед ними Всероссийский детский центр.

Этап «Время действовать» предполагает создание проектных команд, в рамках которых ребята изучат истории жизни людей, внесших большой вклад в развитие России, познакомятся с тенденциями современных видов искусства и нанотехнологичными направлениями.

Модуль «Время создавать» – период создания проектов по улучшению и модернизации окружающей среды как «Орленка», так и территорий, из которых приехали ребята.

- Ребята познакомятся с традициями и историей нашей страны, у них появится возможность самим написать проекты по этой теме и проявить себя. Мы хотели бы, чтобы дети за эту смену поняли для себя, что являются гражданами замечательной страны и достойно, с честью несли это звание, – рассказал руководитель делегации «Благовест» Алексей Баженов.

Кроме того, школьники посетят Детский инновационный центр авиации и космонавтики, музей истории «Орленка», музей Спорта, центр инноваций SAP. Они смогут расширить знания и развить умения в области здорового питания и экологической культуры, примут участие в Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

Ярким финалом смены станет фестиваль «Наследники России: мои возможности сегодня»: подростки презентуют командные проекты сверстникам и экспертам.