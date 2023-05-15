Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 9:43

Билеты на «Ласточки» между Анапой и Сочи раскупили до июля

Места остались только для людей с ограниченными возможностями
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Билеты можно купить уже только на июль.

Билеты можно купить уже только на июль.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Туристы начали активно раскупать билеты на курорты Черноморского побережья. При этом россияне бронируют отели и поезда заранее. Так, билеты на «Ласточки» между Анапой и Сочи раскупили до конца июня. Остались места только для людей с ограниченными возможностями. Билеты можно купить уже только на июль.

К слову, билетов почти нет именно из Сочи в Анапу. Это связано с тем, что в Сочи действует единственный аэропорт на юге России.

- Можно выполнить поиск рейсов с пересадками или другими видами транспорта, - сообщили в пресс-службе РЖД.