Билеты на «Ласточки» между Анапой и Сочи раскупили до июля

Билеты можно купить уже только на июль. Фото: Иван ВИСЛОВ

Туристы начали активно раскупать билеты на курорты Черноморского побережья. При этом россияне бронируют отели и поезда заранее. Так, билеты на «Ласточки» между Анапой и Сочи раскупили до конца июня. Остались места только для людей с ограниченными возможностями. Билеты можно купить уже только на июль.

К слову, билетов почти нет именно из Сочи в Анапу. Это связано с тем, что в Сочи действует единственный аэропорт на юге России.

- Можно выполнить поиск рейсов с пересадками или другими видами транспорта, - сообщили в пресс-службе РЖД.