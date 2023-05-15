Курганы находятся в Армавире и Успенском районе Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани девяти памятникам археологии присвоили статус объектов культурного наследия федерального значения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Такой статус получили курганы, которые находятся в Армавире и Успенском районе. Управление охраны объектов культурного наследия организовало экспертизы. Специалисты исследовали объекты, установили предметы охраны, границы их территорий.

После Минкультуры РФ одобрило заключения, на основании которых курганы внесены в единый реестр объектов культурного наследия народов страны.

В настоящее время в крае насчитывается более 15 тысяч объектов археологического наследия.

– Это городища, курганы, грунтовые могильники, стоянки, дольмены, древние некрополи, крепости, храмы. В регионе постоянно работают экспедиции, которые помимо раскопок проводят разведки и находят ранее не известные памятники археологии, – сказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Отмечается, что включение в единый реестр объектов культурного наследия народов обеспечивает их сохранение.