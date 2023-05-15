Более 17 тонн овечьих шкур без маркировки перевозили через порт Новороссийска. Груз следовал из Австралии в Ставропольский край. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего во время ветеринарного контроля сотрудники обнаружили 20 паллет (3840 штук) весом 17,8 тонны. Как выяснилось, в контейнере на трех кипах отсутствует маркировка с информацией о производителе, которая заявлена в ветеринарном сертификате. Из-за этого груз не может быть идентифицирован.

– На основании законодательства Евразийского экономического союза в области ветеринарии принято решение о возврате груза, – уточнили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.