Ливневку в районе Дмитриевской Дамбы в Краснодаре начнут строить летом Фото: пресс-служба городской администрации

Ливневку в районе Дмитриевской Дамбы в Краснодаре планируют начать строить летом. Об этом сообщили на городском аппаратном совещании, которое провел мэр Евгений Наумов.

В настоящее время запущен электронный аукцион по выбору подрядчика. Как отметили на заседании, муниципальный контракт планируют заключить до конца мая, а начать строительство – летом.

— Много нареканий у нас от жителей на работу ливневок. Недавние проливные дожди снова указали на эти болевые точки. Тема для нас и горожан очень важная, – отметил Евгений Наумов. – Надеяться на федеральные программы по модернизации сетей ливневой канализации мы пока не можем. Поэтому мы должны совместно с администрацией края определить, по какому пути мы будем двигаться.

Кроме того, почти готовы проекты ливневок по:

– ул. Беговой от ул. Бульвар Строителей до ул. Заречной;

– ул. Садовой и ул. им. Шевченко в Пашковском жилом массиве;

– в районе пересечения ул. 2-я Пятилетка и ул. Ставропольской;

– ул. им. Братьев Дроздовых от дома № 29 до ул. им. Вишняковой;

– в районе Раздельного и Пригородного проездов в пос. Северном;

– в районе стадиона «Кубань».

Уже летом проекты будут рассмотрены госэкспертизой. А начать строительство ливневок планируют в 2024 году.

Как отметили на совещании, для отвода воды с улиц Российской и Восточно-Кругликовской в ливневый коллектор по ул. им. Петра Метальникова нужны две канализационно-насосные станции. В настоящее время формируются земельные участки. Во втором полугодии рассмотрят начало работ.

Заключен контракт и на строительство ливневок вдоль Западного обхода. Сейчас идут подготовительные работы. Достроить их планируют к ноябрю 2025 года.

Ливневки также оборудуют по ул. 1-й проезд Айвазовского от дома № 23 до ул. Свободной, по ул. Таманской от дома № 159/1 до ул. Ставропольской, ул. им. Чернышевского, с 1-й по 6-й Линии Поймы реки Кубань, Уральской, ул. Дальней, Евдокии Бершанской, Орджоникидзе, Наримановской в хуторе Ленина.