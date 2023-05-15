В Геленджике прокуратура приостановила работу дома престарелых Фото из архива КП

В Геленджике прокуратура приостановила работу дома престарелых из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Дом престарелых располагался в частном жилом доме. Всего здесь находилось 29 пожилых людей. После проверки прокуратура обратилась с иском в суд о приостановке работы дома престарелых.

– Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, индивидуального предпринимателя оштрафовали на 40 тысяч рублей.

– В настоящее время деятельность дома престарелых приостановлена, постояльцы размещены по своим семьям, – добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.