В Сочи прочистят 300 километров сетей отвода ливневых вод

Весь комплекс мер вкупе с участием в федеральных и региональных программах комплексного развития и модернизации направлен на улучшение экологии

В Год архитектуры администрация Сочи продолжает плотно работать по темам модернизации существующих инженерных сетей и проектирования новых объектов.

В прошлом году обследовали на курорте все зоны потенциально возможных подтоплений. Утвердили схему водоотведения. В ней — полный комплекс перспективных мер, в том числе по строительству и обновлению сетей ливнеотведения.

- Рассматриваем лучшие практики в стране в сфере ЖКХ. Накануне на рабочем совещании обсудили проекты строительства подземных резервуаров, где будет скапливаться и очищаться вода после дождей. Поручил изучить вариант детально, подойдет ли он для курорта с его сложным рельефом, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Утвержденные схемы позволяют составлять долгосрочные программы муниципальных предприятий. Так, по производственной программе «Водостока» в этом году прочистят порядка 300 километров сетей отвода ливневых вод. Весь комплекс мер вкупе с участием в федеральных и региональных программах комплексного развития и модернизации направлен на улучшение экологии, качества жизни и отдыха в городе-курорте.