Краснодарцы вошли в тройку самых активных путешественников

Также в числе лидеров по выезду на отдых за пределы своего региона – москвичи и петербуржцы. К таким выводам пришла МТС, проанализировав данные бронирования сервиса МТС Travel на майских продолжительных выходных. Как отмечают аналитики, в дальнее зарубежье стали ездить вдвое чаще, а вот турпоток в страны ближнего зарубежья немного снизился.

У жителей Краснодара в лидерах по дальним поездкам – Турция и ОАЭ. Кроме того, жители краевой столицы стали чаще обращать свое внимание на нетипичные для них направления путешествий – Тайланд, Индия и Китай. В Грузию, Азербайджан и другие страны СНГ краснодарцы стали ездить реже, однако Абхазия по-прежнему находится в топе посещаемых направлений.

Если говорить в целом о Краснодарском крае, то большинство жителей нашего региона на этих майских праздниках предпочли остаться дома или на дачах. Примерно 10% населения Кубани отправились на один день на море в направлении Новороссийска и Геленджика или в Горячий Ключ.

В исследовании учитывались путешественники, которые покинули домашний регион с 29 апреля 2023 года и вернулись обратно до 9 мая 2023 года включительно, а также те, кто отсутствовал с 30 апреля 2022 года и вернулся обратно до 10 мая 2022 года включительно. Поездки продолжительностью менее двух дней в анализе данных не учитывались.