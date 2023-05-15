В Краснодаре прошли краевые соревнования по пляжному волейболу среди детских команд Фото: пресс-служба региональной администрации

В Краснодаре прошли краевые соревнования по пляжному волейболу среди детских команд. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участниками турнира серии «ЮМР-Краснодар – Юниоры» стали 80 команд из Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области. Соревнования посвятили Дню Победы. Команды выступили на площадках парка «Рождественский».

Медали турнира разыгрывали среди юношей и девушек в возрастных категориях 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. По результатам состязаний победили команды из Анапы, Краснодара и Выселок. Кроме того, призерами стали участники из Сочи, Белой Глины, Ейска, Северского и Усть-Лабинского районов.

Отмечается, что в Краснодарском крае волейбол развивают во всех 44 муниципалитетах.

– Им занимаются более 13,5 тысячи человек в 79 спортивных отделениях. Пляжные волейболисты ежегодно завоевывают десятки медалей на всероссийских соревнованиях. С 2019 по 2022 год они становились серебряными призерами Всероссийских спартакиад, – сообщил вице-губернатор Александр Власов.