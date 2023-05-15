В Лабинском районе Кубани по нацпроекту благоустраивают два парка Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Лабинском районе Кубани по нацпроекту благоустраивают два парка. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время работы продолжаются в станице Зассовской. Городской парк по нацпроекту «Жилье и городская среда» приводят в порядок и в Лабинске.

Специалисты, в частности, демонтировали старое покрытие. Сейчас на территориях устанавливают бордюры и укладывают тротуарную плитку.

– Ожидаем, что обновленные парки станут центром притяжения и современным, комфортным местом отдыха для жителей и гостей муниципалитета, – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Краснодарском крае обновят 142 общественные территории. Кроме того, в регионе продолжается онлайн-голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2024 году. Выбрать территории можно до 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru.