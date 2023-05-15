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НовостиОбщество15 мая 2023 13:25

Мэр Новороссийска помог семье после пожара построить новый дом

Огонь уничтожил все имущество семьи Ментовских
Иван СОРИН
Трагедия произошла сразу после Нового года

Трагедия произошла сразу после Нового года

Этот год в семье Оксаны Ментовских начался с трагедии. 2 января в их доме произошел пожар, уничтоживший все, что было.

Оксана Ментовских вместе с матерью переехала в станицу Раевскую, которая находится под Новороссийском, в 2014 году. Купила дом, возводимый по канадской технологии. К нему пристроили еще несколько комнат, чтобы места хватило всем. На ее попечении два сына. Один из них ходит в местную школу, а второй, который постарше, учится в Ейском казачьем кадетском корпусе.

Сразу после встречи нового 2023 года в доме случился пожар. Огонь уничтожил все семейное имущество и оставил Оксану с пожилой матерью и детьми на улице.

Фото: Оксана Ментовских

Фото: Оксана Ментовских

- Соседи, односельчане, неравнодушные люди сразу же стали нам помогать — кто чем мог. Информация о нашем несчастье дошла и до главы города. Андрей Кравченко пригласил нас на встречу в светлый праздник Рождества, 7 января, и сделал нам самый щедрый подарок, совершил настоящее рождественское чудо, на которое мы не могли даже надеяться. Он пообещал нам помочь с постройкой нового дома и взял эту ситуацию под свой личный контроль, - рассказала Оксана Ментовских.

На следующий день после встречи с главной города-героя на участок приехала строительная техника. Рабочие вывезли обгоревшие остатки дома и вещи. После этого они приступили к возведению нового дома. Оксана отметила, что мэр Новороссийска лично контролировал ход работ.

В мае стройка была закончена. По словам женщины, новый дом получился даже лучше прежнего. Его построили из высококачественных материалов и оформили по ее желанию.

Фото: Оксана Ментовских

Фото: Оксана Ментовских

- 12 мая, сразу после Дня Великой Победы, мы праздновали еще один праздник — наш личный праздник. В этот день завершилось строительство дома нашей мечты, нашего нового семейного гнезда, и началась новая страница нашей жизни. К нашему празднику присоединились все, кто помогал нам справиться с бедой, — жители села, местные предприниматели, представители администрации, - рассказала Оксана.

Женщина добавила, что очень благодарна всем тем, кто помогал ее семье справиться с несчастьем и пережить эти страшные месяцы, пока она, ее мама и сыновья оставались без крыши над головой. В том числе предпринимателям Раевского сельского округа.

- Особая, самая большая наша благодарность – главе Новороссийска Андрею Васильевичу Кравченко. Именно такие люди — отзывчивые, добрые, искренние — и должны занимать высокие посты, управлять городами, решать важные вопросы, принимая решения не только разумом, но и своим добрым сердцем, - акцентировала Оксана Ментовских.