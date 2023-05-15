Мэр Новороссийска помог семье после пожара построить новый дом

Трагедия произошла сразу после Нового года

Этот год в семье Оксаны Ментовских начался с трагедии. 2 января в их доме произошел пожар, уничтоживший все, что было.

Оксана Ментовских вместе с матерью переехала в станицу Раевскую, которая находится под Новороссийском, в 2014 году. Купила дом, возводимый по канадской технологии. К нему пристроили еще несколько комнат, чтобы места хватило всем. На ее попечении два сына. Один из них ходит в местную школу, а второй, который постарше, учится в Ейском казачьем кадетском корпусе.

Сразу после встречи нового 2023 года в доме случился пожар. Огонь уничтожил все семейное имущество и оставил Оксану с пожилой матерью и детьми на улице.

Фото: Оксана Ментовских

- Соседи, односельчане, неравнодушные люди сразу же стали нам помогать — кто чем мог. Информация о нашем несчастье дошла и до главы города. Андрей Кравченко пригласил нас на встречу в светлый праздник Рождества, 7 января, и сделал нам самый щедрый подарок, совершил настоящее рождественское чудо, на которое мы не могли даже надеяться. Он пообещал нам помочь с постройкой нового дома и взял эту ситуацию под свой личный контроль, - рассказала Оксана Ментовских.

На следующий день после встречи с главной города-героя на участок приехала строительная техника. Рабочие вывезли обгоревшие остатки дома и вещи. После этого они приступили к возведению нового дома. Оксана отметила, что мэр Новороссийска лично контролировал ход работ.

В мае стройка была закончена. По словам женщины, новый дом получился даже лучше прежнего. Его построили из высококачественных материалов и оформили по ее желанию.

Фото: Оксана Ментовских

- 12 мая, сразу после Дня Великой Победы, мы праздновали еще один праздник — наш личный праздник. В этот день завершилось строительство дома нашей мечты, нашего нового семейного гнезда, и началась новая страница нашей жизни. К нашему празднику присоединились все, кто помогал нам справиться с бедой, — жители села, местные предприниматели, представители администрации, - рассказала Оксана.

Женщина добавила, что очень благодарна всем тем, кто помогал ее семье справиться с несчастьем и пережить эти страшные месяцы, пока она, ее мама и сыновья оставались без крыши над головой. В том числе предпринимателям Раевского сельского округа.

- Особая, самая большая наша благодарность – главе Новороссийска Андрею Васильевичу Кравченко. Именно такие люди — отзывчивые, добрые, искренние — и должны занимать высокие посты, управлять городами, решать важные вопросы, принимая решения не только разумом, но и своим добрым сердцем, - акцентировала Оксана Ментовских.