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НовостиОбщество15 мая 2023 13:24

Цены в отелях Сочи выросли на 18%

Это связано с повышенным спросом
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Туроператоры рекомендуют бронировать номера в отеле заранее.

Туроператоры рекомендуют бронировать номера в отеле заранее.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В отелях Сочи выросли цены на время летнего сезона. Стоимость номера за одну ночь увеличилась на 18%. Это связано с тем, что в этом году курорт пользуется повышенным спросом. В Сочи ожидается загрузка 90%. К слову, цены могут расти и дальше.

— Сочи как самый транспортно доступный морской город показывает наилучшую динамику спроса, причем не только на лето, а на весь год, - рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ближе к лету цены начнут расти. Туроператоры рекомендуют бронировать номера в отелях заранее.