Спасатели рекомендуют туристам не использовать навигаторы в горах Сочи

В горах Сочи с начала года было проведено более 20 поисково-спасательных операций Фото: Олег УМАРОВ

В горах Сочи с начала года было проведено более 20 поисково-спасательных операций. За это время удалось помочь 35 туристам, в их числе есть и дети. 10 туристов получили травмы. К сожалению, трое погибли.

Спасатели рекомендуют туристам не использовать навигаторы во время похода. Это связано с тем, что в горах может пропасть связь, и приложение перестанет работать.

- Необходимо скачать специальную программу с офлайн-картами, которая будет работать без подключения к интернету, а также использовать трекеры, - сообщил начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Сергея Герасимова.

К слову, необходимо всегда регистрировать свой поход в любой спасательной службе курорта. Туристы должны сообщить маршрут, количество человек и примерное время возвращения.