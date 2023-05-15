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НовостиОбщество15 мая 2023 13:33

Спасатели рекомендуют туристам не использовать навигаторы в горах Сочи

Лучше установить офлайн-карты
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В горах Сочи с начала года было проведено более 20 поисково-спасательных операций

В горах Сочи с начала года было проведено более 20 поисково-спасательных операций

Фото: Олег УМАРОВ

В горах Сочи с начала года было проведено более 20 поисково-спасательных операций. За это время удалось помочь 35 туристам, в их числе есть и дети. 10 туристов получили травмы. К сожалению, трое погибли.

Спасатели рекомендуют туристам не использовать навигаторы во время похода. Это связано с тем, что в горах может пропасть связь, и приложение перестанет работать.

- Необходимо скачать специальную программу с офлайн-картами, которая будет работать без подключения к интернету, а также использовать трекеры, - сообщил начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Сергея Герасимова.

К слову, необходимо всегда регистрировать свой поход в любой спасательной службе курорта. Туристы должны сообщить маршрут, количество человек и примерное время возвращения.