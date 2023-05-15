В Краснодарском крае на финансирование нацпроектов направят 69,5 млрд рублей Фото: пресс-служба региональной администрации

В Краснодарском крае на финансирование нацпроектов в 2023 году направят 69,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на совещании регионального проектного комитета.

Отмечается, что с начала года объем средств вырос на семь млрд рублей, 6,2 млрд из которых выделены из краевого бюджета. Как сообщили на совещании, к первой декаде мая освоение расходов на реализацию нацпроекта «Производительность труда» достиг 99%, «Демография» – 39%.

– Деньги пойдут в том числе на строительство школ, поликлиник, благоустройство зон отдыха. Из предусмотренных на 2023 год средств освоено уже 19%, – отметил Вениамин Кондратьев. – До 1 июня должно быть заключено 70% контрактов. Важно осваивать средства, трансформируя их в конкретный результат.

На совещании отдельно рассмотрели реализацию нацпроектов в Краснодаре. В 2023 году на шесть проектов в краевом центре выделили 19,7 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Отмечается, что это позволит построить в 2023-24 годах 11 школ, два детсада, ливневый коллектор «Западный» и две общественные территории.

В настоящее время в Краснодаре заключено 70% контрактов.

– По оставшимся средствам уложимся в срок до 1 июня. Взятые обязательства выполним, – сообщил глава города Евгений Наумов.