В Краснодарском крае в 2023 году по нацпроекту введут в эксплуатацию 19 школ

Семь учреждений подготовят к началу нового учебного года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в 2023 году по нацпроекту «Образование» введут в эксплуатацию 19 школ. Семь учреждений подготовят к началу нового учебного года. Об этом сообщили на совещании регионального комитета по реализации нацпроектов.

Как отметил глава региона, сейчас незаконтрактованными остаются 1,6 млрд рублей. Больше половины из них рассчитаны на закупку оборудования для четырех новых школ Краснодара.

– Мы должны не просто построить, но и оснастить учреждения самым современным оборудованием, – сказал Вениамин Кондратьев. – Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо уже сейчас исключить возможные риски, заблаговременно заключить контракты и определить ответственных поставщиков.

В настоящее время на большую часть средств, выделенных на оснащение школ, заключены контракты. Всего на эти цели направили 3,3 млрд рублей. Учреждения, которые откроют к началу учебного года, дооснастят к июню. Остальные школы обеспечат оборудованием в течение июня-июля. Всего же в 2023 году для школ края закупят около 3,5 тысячи единиц оборудования.

- В рамках нацпроекта «Образование» на территории края реализуют семь региональных проектов. Их финансирование составляет более 19,1 млрд рублей, что на 5,5 млрд рублей больше, чем в 2022 году, – сообщила министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.