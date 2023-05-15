Гала-концерт фестиваля «Студвесна на Кубани» пройдет в Краснодаре Фото: admkrai.krasnodar.ru

Гала-концерт фестиваля «Студвесна на Кубани» пройдет в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Региональный этап программы «Российская студенческая весна» состоялся в Краснодарском крае в апреле. По его итогам собрана делегация, которая поучаствует в ХХХI Всероссийском фестивале с 26 мая по 1 июня в Перми.

На гала-концерте в Центральном концертном зале Краснодара выступят финалисты регионального этапа «Студенческой весны». Это более 300 студентов из девяти вузов, сузов и колледжей края.

– «Российская студенческая весна» — одна из лучших в России программ поддержки и развития студенческого творчества. Благодаря таким возможностям самореализации уже больше 30 лет студенты разных поколений нашли себя в тех или иных направлениях творчества, внесли свой вклад в культурное достояние страны, – отметил замминистра образования, науки и молодежной политики региона Сергей Урайкин.

Напомним, программу поддержки и развития творчества студентов «Российская студенческая весна» реализуют с 1992 года. В нее входят более 80 региональных, 10 всероссийских и четыре международных мероприятия. Каждый год в ней участвуют более 1 млн студентов из 1,2 тысячи вузов, сузов и колледжей России.