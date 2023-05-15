Жители Адыгеи в 2023 году реже вступали в брак и чаще разводились

В Адыгее в 2023 году появилось 400 новых семей. Фото: Иван Макеев

Аналитики управления государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея опубликовали данные за первые три месяца с начала 2023 года. Согласно им, 800 жителей республики связали себя узами брака, то есть в Адыгее появилось 400 новых семей, но 344 ячейки общества распались, именно столько разводов с начала года зарегистрировали в республиканских загсах.

- По сравнению с прошлым годом количество браков снизилось на 17, а количество разводов увеличилось на 61, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Среди зарегистрировавших брак были и не совсем стандартные. Связать себя узами брака решили пять несовершеннолетних женихов и 19 невест, не достигших 18-летия. Еще 41 жених и 29 невест старше 50 лет решились на создание семьи.