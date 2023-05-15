Полицейские Адыгеи расследуют три дела о незаконном обороте наркотиков

В Адыгее расследуют уголовные дела о наркоторговле. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Адыгее.

Три уголовных дела по факту наркоторговли были возбуждены в Адыгее за последние несколько дней. Сотрудники полиции узнали о преступном сговоре двух жителей республики. О покупке запрещенных веществ посредством закладки договорились мужчины 27 и 26 лет. У последнего оперативникам, в конечном счете, удалось изъять сразу коноплю и метадон.

- Еще дважды на прошедшей неделе полицейские изымали неизвестные вещества у водителей транспортных средств. Остановив иномарку с тремя жителями Краснодарского края, стражи порядка изъяли у них полимерный пакет с содержимым, похожим на синтетический наркотик, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Другой автомобиль наркополицейские задержали на автодороге Краснодар – Новороссийск. В отечественном автомобиле под управлением 32-летнего жителя Кубани оперативники изъяли 13 свертков, обмотанных скотчем. Также задержанный указал оперативникам места, где уже разместил закладки. В настоящее время изъятые материалы по обоим случаям задержания направлены полицейскими на экспертизу.