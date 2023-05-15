На Кубани будут судить внучку, забившую свою бабушку до смерти

Внучку, забившую до смерти собственную бабушку, будут судить на Кубани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каневском районе скоро начнется суд над 42-летней местной жительницей. Женщина проживала в райцентре вместе с 76-летней бабушкой. В ночь на 5 марта между двумя женщинами произошел конфликт. Внучка жестоко избила пожилую родственницу и легла спать.

- Обвиняемая нанесла множественные удары руками в область головы бабушки, после чего уснула. Проснувшись утром, фигурантка обнаружила, что бабушка умерла. Женщина сама вызвала врачей скорой помощи и правоохранителей, которым созналась в содеянном, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть». Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.