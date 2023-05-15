В Анапе после капитального ремонта откроется детский лагерь «Юбилейный»

Детский лагерь заработает после 10-летнего перерыва. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Анапе после долгого перерыва вновь заработает детский лагерь «Юбилейный». Детское оздоровительное учреждение закрыли 10 лет назад, и за это время спальные корпуса и административные здания обветшали. Подрядчик выполнил капитальный ремонт всех помещений. А на территории создали спортивные площадки, зоны отдыха и заканчивают строительство летнего амфитеатра.

– Пока удалось реализовать только первый этап. Со следующего года будем поэтапно воплощать в жизнь весь проект. Уже в июне лагерь единовременно сможет принимать порядка 400 детей, а после полного завершения – от 2600 до 3000 детей, – рассказал инвестор Детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» Василий Димоев.

В 2024 году рабочие приступят к обустройству 50-метрового открытого бассейна и возведению культурно-досугового центра. У «Юбилейного» будет и своя пляжная территория. В сезоне 2023 года здесь пройдут три детские смены.