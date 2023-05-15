На Кубани в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приводят в порядок 142 общественные территории

В Краснодарском крае продолжают благоустройство зон отдыха по нацпроекту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае продолжают благоустройство зон отдыха по нацпроекту. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в крае приведут в порядок 142 общественные территории.

- Работы по благоустройству идут во всех кубанских муниципалитетах. В среднем выполнено уже 26% плановых работ. Все работы будут закончены до конца 2023 года. Для жителей будут созданы современные и благоустроенные зоны отдыха, - сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Общая площадь всех благоустраиваемых зеленых пространств в Краснодарском крае составляет более 75 га. Всего же с 2017 года на Кубани благоустроено более 1200 парков и скверов.