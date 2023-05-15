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НовостиПроисшествия15 мая 2023 16:57

В Адыгее при столкновении пострадали водители грузовика и микроавтобуса

Водитель автобуса не уступил дорогу грузовому автомобилю
Евгения ХАЛИКОВА
На объездной дороге Майкопа произошла авария. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее

На объездной дороге Майкопа произошла авария. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее

Госавтоинспекция Майкопского района устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом и грузовиком. Авария произошла 13 мая в 15:00 на 23-м километре автодороги Объезд города Майкопа.

- Предварительно установлено, что 59-летний водитель микроавтобуса не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КамАЗом, который двигался в попутном направлении, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали оба водителя. С различными травмами они госпитализированы. Сотрудники госавтоинспекции Адыгеи проводят по факту ДТП проверку.