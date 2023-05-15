Вениамин Кондратьев поручил разобраться, почему на Красной Поляне было мало патриотической символики

Постояльцев отелей Красной Поляны возмутило отсутствие патриотической символики. Фото: Иван Макеев

Депутат Госдумы России Александр Хинштейн упрекнул власти Сочи в отсутствии патриотизма. Народного избранника смутили не украшенные к празднованию Дня Победы должным образом отели Красной Поляны. В администрации Краснодарского края подтвердили, что в курсе депутатского обращения.

- Глава региона Вениамин Кондратьев поручил мэрии курорта детально разобраться по всем случаям в День Победы, о которых рассказали постояльцы отелей горнолыжного курорта, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Губернатор согласен, что День Победы - священный для всех жителей России праздник, и отмечать его необходимо повсеместно, подчеркнули в пресс-службе.