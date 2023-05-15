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НовостиОбщество15 мая 2023 17:26

Вениамин Кондратьев поручил разобраться, почему на Красной Поляне было мало патриотической символики

На плохое украшение отелей ко Дню Победы пожаловался депутат Госдумы России Александр Хинштейн
Евгения ХАЛИКОВА
Постояльцев отелей Красной Поляны возмутило отсутствие патриотической символики.

Постояльцев отелей Красной Поляны возмутило отсутствие патриотической символики.

Фото: Иван Макеев

Депутат Госдумы России Александр Хинштейн упрекнул власти Сочи в отсутствии патриотизма. Народного избранника смутили не украшенные к празднованию Дня Победы должным образом отели Красной Поляны. В администрации Краснодарского края подтвердили, что в курсе депутатского обращения.

- Глава региона Вениамин Кондратьев поручил мэрии курорта детально разобраться по всем случаям в День Победы, о которых рассказали постояльцы отелей горнолыжного курорта, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Губернатор согласен, что День Победы - священный для всех жителей России праздник, и отмечать его необходимо повсеместно, подчеркнули в пресс-службе.