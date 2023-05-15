Сборная Кубани по батуту победила на чемпионате Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Кубанские батутисты победили на чемпионате Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские батутисты победили на чемпионате Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Соревнования проходили с 11 по 15 мая в городе Азов Ростовской области. В них приняли участие сотни сильнейших спортсменов со всей страны.

Кубань на чемпионате представляли 19 человек. Сборная Кубани стала сильнейшей по итогам командного зачета в индивидуальных прыжках среди мужчин. В аналогичном виде программы среди женщин кубанские спортсменки стали вторыми, но зато у них золото в командном зачете в двойном минитрампе, а у мужчин в этой дисциплине - серебро.

– Кубанские спортсмены в индивидуальных состязаниях завоевали 11 медалей, в том числе три золотых, пять серебряных и три бронзовых, - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

В состав национальной сборной России по прыжкам на батуте входит почти 30 кубанских спортсменов. Данным видом спорта занимается порядка 2,5 тысячи человек.