В Краснодаре в 2023 году заменят более 20 км воздушных тепловых сетей

В Краснодаре перед новым отопительным сезоном заменят воздушные тепловые сети. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре в рамках подготовки к будущем отопительному сезону планируют заменить более 20 км воздушных тепловых сетей. Подготовку к работам обсудили на аппаратном совещании под председательством мэра краевого центра Евгения Наумова.

В частности, предстоит переукладка и ремонт сети «ТЭЦ-Центр города». Работы пройдут по улице КИМ от улицы Степана Разина до Полины Осипенко и от улицы Таманской до Фурманова, а также по улице Линейной от улицы КИМ до Адыгейская Набережная.

— Пока будет идти переукладка, произведем переключение сети на временную линию. В целом работы по переукладке этой магистральной сети рассчитаны до 2026 года. Но, думаю, что работу удастся завершить с опережением на год — рассказал вице-мэр Максим Онищенко.

Во врем переукладки увеличат диаметр трубы с 600 до 700 мм. Это позволит улучшить качество теплоснабжения в Комсомольском микрорайоне. Всего отремонтируют 1,3 км. Также в планах в текущем году провести замену и теплоизоляцию на воздушных сетях общей протяженностью более 20 км.