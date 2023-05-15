В Краснодаре оштрафовали водителя за перевозку пассажира на автомобильной крыше

Необычный экипаж с ветерком прокатился по улицам Краснодара. Фото: скриншот видео.

В Краснодаре сотрудники дорожно-патрульной службы остановили водителя, который перевозил человека на крыше автомобиля BMW. Пассажир лежал под одеялом на матрасе, а вся эта импровизированная кровать была перемотана скотчем.

- Сотрудники остановили иномарку. На 31-летнего водителя составили административный протокол за нарушение правил перевозки пассажира, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Не уйдет от ответственности и 20-летнйи пассажир. За отдых в необычном месте его также могут привлечь к административной ответственности.