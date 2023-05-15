В Краснодаре на Северных мостах произошла массовая авария с участием пяти автомобилей

В Краснодаре вечером 15 мая столкнулись пять автомобилей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре на Северных мостах произошла массовая авария. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ДТП попали пять автомобилей.

- Авария произошла 15 мая в 19:20. По предварительным данным, 33-летний водитель Mercedes не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с попутным автомобилем Ford, который от удара отбросило в Infiniti, - уточнили в пресс-службе ведомства.

После чего Mercedes снова изменил траекторию движения и столкнулся с Hyundai, который врезался в Honda. В итоге повреждены пять автомобилей. В ДТП никто не пострадал. В отношении водителя Mercedes составлен материал за нарушение правил маневрирования.