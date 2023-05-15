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НовостиОбщество15 мая 2023 19:41

В Анапе обработали плавни и общественные территории от комаров

Дезинсекторы произвели протравку более тысячи гектаров
Евгения ХАЛИКОВА

В Анапе прошёл очередной этап обработки территорий от комаров. Дезинсекторы произвели протравку плавневых зон на территории примерно тысячи гектаров.

- Были обработаны анапские плавни, пруды хутора Пятихатки, район детского парка и старого русла реки Анапки, - уточнили в пресс-службе администрации курорта.

Потравка личинок кровососущих насекомых длилась четыре дня. Для эффективной борьбы с паразитами специалисты задействовали наземные силы и спецтехнику. Был использован безопасный для человека и биоресурсов препарат.