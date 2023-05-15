В Анапе обработали плавни и общественные территории от комаров

В Анапе прошёл очередной этап обработки территорий от комаров. Дезинсекторы произвели протравку плавневых зон на территории примерно тысячи гектаров.

- Были обработаны анапские плавни, пруды хутора Пятихатки, район детского парка и старого русла реки Анапки, - уточнили в пресс-службе администрации курорта.

Потравка личинок кровососущих насекомых длилась четыре дня. Для эффективной борьбы с паразитами специалисты задействовали наземные силы и спецтехнику. Был использован безопасный для человека и биоресурсов препарат.