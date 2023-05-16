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НовостиОбщество16 мая 2023 4:29

В Сочи установят 222 новых остановочных павильона

В первую очередь их заменят на гостевых маршрутах
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В Центральном районе приведут в порядок 95 объектов, в Лазаревском - 31, в Адлерском - 27, а в Хостинском - 69.

В Центральном районе приведут в порядок 95 объектов, в Лазаревском - 31, в Адлерском - 27, а в Хостинском - 69.

В Сочи начали заменять остановочные павильоны. На месте старых устанавливаются новые конструкции. В первую очередь павильоны заменяют на популярных маршрутах.

- Работы проводятся в рамках модернизации модулей и приведения объектов городской среды к единому архитектурному облику, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в настоящее время работы ведутся на 10 остановках. До конца года установят и заменят 222 остановочных павильона. В Центральном районе приведут в порядок 95 объектов, в Лазаревском - 31, в Адлерском - 27, а в Хостинском - 69.