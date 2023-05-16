Водовод, поврежденный оползнем, в поселке Кудепста в Сочи восстановили

Проблему ликвидировали.

Магистральный водовод, поврежденный подвижкой грунта в поселке Кудепста, восстановлен.

Специалисты водоканала Сочи успешно завершили крупный комплекс мероприятий по восстановлению магистрального водовода, накануне дважды поврежденного подвижкой грунта в районе Сухумского шоссе. Она активизировалась из-за обильных осадков, выпадающих на территории курорта в последние дни. При этом, инженерным службам ресурсоснабжающей организации, благодаря своевременно предпринятым мерам, изначально удалось сохранить подачу водоснабжения на обширные территории Адлерского, Хостинского и Центрального районов. Ограничения с ресурсом наблюдались локально – в поселке Кудепста.

В ликвидации было задействовано около 10 человек и три единицы техники. При этом большая часть работ выполнялась вручную – сложный рельеф местности и нестабильное поведение почв исключали применение каких-либо тяжелых спецсредств. Кроме того, рядом пролегают высоковольтные линии электропередач.

- Удалось в самые сжатые сроки произвести расчистку территории, высвобождение водовода из-под тонн сошедшей почвы, грязи, мусора и поваленной растительности, произвести сложный демонтаж аварийного участка и установку специальной двухметровой вставки. В данный момент весь необходимый комплекс работ завершен, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Начался процесс наполнения системы. Стабилизировать подачу воды окончательно планируется в течение нескольких часов.