Уличный фестиваль латиноамериканских танцев планируют провести в Сочи

На встрече наметили точки соприкосновения в обмене опытом работы общественных организаций, образовательных проектах, организации авиа- и морского сообщения

В Сочи прилетели послы Мексики и Доминиканской Республики. Чиновники обсудили возможные перспективы взаимодействия зарубежных курортов с черноморским.

- На встрече наметили точки соприкосновения в обмене опытом работы общественных организаций, образовательных проектах, организации авиа- и морского сообщения, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Сочи планируют провести большой уличный фестиваль латиноамериканских танцев. Кроме этого, на курорте будут проводиться дни культуры Мексики и Доминиканской Республики.