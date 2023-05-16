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НовостиОбщество16 мая 2023 4:41

Уличный фестиваль латиноамериканских танцев планируют провести в Сочи

Это обсудили на встрече с послами Мексики и Доминиканской Республики
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На встрече наметили точки соприкосновения в обмене опытом работы общественных организаций, образовательных проектах, организации авиа- и морского сообщения

На встрече наметили точки соприкосновения в обмене опытом работы общественных организаций, образовательных проектах, организации авиа- и морского сообщения

В Сочи прилетели послы Мексики и Доминиканской Республики. Чиновники обсудили возможные перспективы взаимодействия зарубежных курортов с черноморским.

- На встрече наметили точки соприкосновения в обмене опытом работы общественных организаций, образовательных проектах, организации авиа- и морского сообщения, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Сочи планируют провести большой уличный фестиваль латиноамериканских танцев. Кроме этого, на курорте будут проводиться дни культуры Мексики и Доминиканской Республики.